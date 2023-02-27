Yusei Egawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusei Egawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusei Egawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusei Egawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusei Egawa 24 Ekim 2000 tarihinde ---, Nagasaki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 江川 湧清 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusei Egawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Yusei Egawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusei Egawa'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusei Egawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusei Egawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusei Egawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusei Egawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında V-V. Nagasaki

9 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Yusei Egawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusei Egawa şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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