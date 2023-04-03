Yusei Ozaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusei Ozaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusei Ozaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusei Ozaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusei Ozaki 26 Temmuz 2003 tarihinde Shunan, Yamaguchi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 尾崎 優成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusei Ozaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guido Walter yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yusei Ozaki'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusei Ozaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusei Ozaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusei Ozaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusei Ozaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Vissel Kobe

Yusei Ozaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusei Ozaki şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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