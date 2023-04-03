Yusei Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusei Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusei Takeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusei Takeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusei Takeda {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusei Takeda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yusei Takeda'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yusei Takeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusei Takeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusei Takeda şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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