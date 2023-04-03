Yusei Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusei Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yusei Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusei Takeda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.