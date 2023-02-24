Yusein Kasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusein Kasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusein Kasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusein Kasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusein Kasov 29 Mart 2003 tarihinde Sevlievo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Юсеин Сезгинов Касов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusein Kasov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U Sport yapmaktadır. Yusein Kasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusein Kasov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusein Kasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusein Kasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusein Kasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusein Kasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

1 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

Yusein Kasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusein Kasov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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