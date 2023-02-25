Yushen Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushen Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yushen Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yushen Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yushen Huang 18 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄钰深 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yushen Huang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yushen Huang'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 11 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yushen Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yushen Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yushen Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yushen Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında CC Yatai U21

30 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Yushen Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yushen Huang şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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