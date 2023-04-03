Yushi Hayasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushi Hayasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yushi Hayasaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yushi Hayasaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.