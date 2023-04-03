Yushi Hayasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushi Hayasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yushi Hayasaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yushi Hayasaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yushi Hayasaka 6 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 早坂 優志 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yushi Hayasaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yushi Hayasaka'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yushi Hayasaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yushi Hayasaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında RKU
Yushi Hayasaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yushi Hayasaka şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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