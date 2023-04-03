Yushin Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushin Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yushin Abe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yushin Abe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.