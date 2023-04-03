Yushin Otake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushin Otake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yushin Otake kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yushin Otake ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.