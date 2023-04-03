Yushin Otake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushin Otake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yushin Otake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yushin Otake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yushin Otake 17 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大竹 優心 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yushin Otake Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yushin Otake'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yushin Otake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yushin Otake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yushin Otake şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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