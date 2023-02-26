Yusif Abdul Razak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif Abdul Razak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusif Abdul Razak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusif Abdul Razak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusif Abdul Razak 2 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusif Abdul Razak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yusif Abdul Razak'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusif Abdul Razak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusif Abdul Razak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusif Abdul Razak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusif Abdul Razak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2021 yılında Great Olympics

Yusif Abdul Razak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusif Abdul Razak şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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