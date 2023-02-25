Yusif İmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif İmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusif İmanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusif İmanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusif İmanov 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Yusif Bəhruz oğlu İmanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusif İmanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uzan Talent Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yusif İmanov'nin Sabah FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusif İmanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusif İmanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusif İmanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusif İmanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sabah 2

1 Ocak 2022 yılında Sabah FK

Yusif İmanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusif İmanov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Yusif İmanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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