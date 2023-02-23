Yusif Moussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif Moussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusif Moussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusif Moussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusif Moussa 4 Eylül 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijer,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Yusif Daouda Moussa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusif Moussa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Yusif Moussa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yusif Moussa'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusif Moussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusif Moussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusif Moussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusif Moussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Police

3 Nisan 2019 yılında Ilves

1 Ağustos 2020 yılında Bnei Yehuda

1 Ocak 2022 yılında Ilves

Yusif Moussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusif Moussa şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Yusif Moussa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijer takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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