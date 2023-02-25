Yusif Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusif Nabiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusif Nabiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusif Nabiyev 3 Eylül 1997 tarihinde Agstafa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Yusif Ayaz oğlu Nəbiyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusif Nabiyev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Yusif Nabiyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusif Nabiyev'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusif Nabiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusif Nabiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusif Nabiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusif Nabiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2017 yılında FK Qabala 2

1 Temmuz 2017 yılında Zira FK

13 Ocak 2018 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Sumqayıt

25 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Yusif Nabiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusif Nabiyev şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Yusif Nabiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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