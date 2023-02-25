Yusif Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusif Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusif Nabiyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yusif Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusif Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusif Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusif Nabiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusif Nabiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusif Nabiyev 3 Eylül 1997 tarihinde Agstafa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Yusif Ayaz oğlu Nəbiyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusif Nabiyev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Yusif Nabiyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusif Nabiyev'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusif Nabiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusif Nabiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusif Nabiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusif Nabiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2017 yılında FK Qabala 2

1 Temmuz 2017 yılında Zira FK

13 Ocak 2018 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Sumqayıt

25 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Yusif Nabiyev kimdir

Yusif Nabiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusif Nabiyev şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Yusif Nabiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yusif Nabiyev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Ning Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ning Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ning Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ning Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Supranovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Supranovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Supranovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Supranovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Weiguo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weiguo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Weiguo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weiguo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zakhar Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zakhar Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi