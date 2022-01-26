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Yüsra Geyik'in Camdaki Kız dizisindeki ömrünün kısa sürme nedeni ortaya çıktı! Başrol oyuncuları hakkında bomba iddia!

Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu Yüsra Geyik'in diziden ayrılma nedeni duyanları çok şaşırttı.

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız dizisindeki ömrünün kısa sürme nedeni ortaya çıktı! Başrol oyuncuları hakkında bomba iddia!

Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde seyirciyi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız dizisindeki ömrünün kısa sürme nedeni ortaya çıktı! Başrol oyuncuları hakkında bomba iddia!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevilen dizinin kadrosuna geçen haftalarda Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik hızlı bir giriş yapmıştı. Güzel oyuncunun karakteri ve etkili oyunculuğu beğeni toplamıştı. Fragmanlarda da geniş yer verilen oyuncunun rolü geçen hafta son buldu.

KISKANÇLIK MI OLDU?

Dizide uzun soluklu olması beklenen Geyik'in rolü zamanla azaldı ve senaryo gereği 27. bölümde İzmir'e taşındı. Nedenin ise genç oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğü söylendi. İddianın doğru olup olmadığı ve hangi oyuncuların rahatsızlık yaşadığı ise merak konusu oldu.

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız dizisindeki ömrünün kısa sürme nedeni ortaya çıktı! Başrol oyuncuları hakkında bomba iddia!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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