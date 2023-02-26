Yussif Mubarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yussif Mubarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yussif Mubarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yussif Mubarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yussif Mubarik 29 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yussif Mubarik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chamunoda Musanhu yapmaktadır. Yussif Mubarik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yussif Mubarik'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yussif Mubarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yussif Mubarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yussif Mubarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yussif Mubarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liberty Prof.

1 Temmuz 2017 yılında Ashanti Gold

30 Eylül 2020 yılında Asante Kotoko

Yussif Mubarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yussif Mubarik şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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