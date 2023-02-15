Yusuf Abdulazeez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdulazeez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Abdulazeez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Abdulazeez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Abdulazeez 9 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Abdulazeez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Yusuf Abdulazeez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Abdulazeez'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Abdulazeez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yusuf Abdulazeez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Abdulazeez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Abdulazeez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gombe United

11 Ağu 2022 yılında Mjällby AIF

Yusuf Abdulazeez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Abdulazeez şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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