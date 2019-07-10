Yusuf Aktaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF AKTAŞ KİMDİR?



Doğum tarihi : 06.Aralık.1995

Yusuf Aktaş kaç yaşında : 24

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Youtuber

Yusuf Aktaş doğum yeri : Bağcılar, Istanbul

YUSUF AKTAŞ BİYOGRAFİSİ



Yusuf Aktaş, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuberisimlerin başında yer almaktadır.

Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde Bağcılar, İstanbul’da doğmuştur. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir. Bir erkek kardeşi ve bir ablası vardır. İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmed İlköğretim okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesinden mezun olmuştur. Üniversitede Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

Sosyal Medya kariyerine scorpta başlayan Yusuf Aktaş, Scorp'ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken Youtuberfenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir.

Yusuf Aktaş, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Youtube kanalına yüklediği ünlü youtuber Logan Paul ve ünlü film yıldızı Dwayne Johnson ile çektiği videolar ile izlenme sayılarını artırmayı başarmıştır.

Yusuf Aktaş’ın Youtube kanalında 2 milyon 630 bin abonesi bulunmaktadır.

Yusuf Aktaş, 2017 yılında Halil Söyletmez’in Cumali Ceber karakterini canlandırdığı “Cumali Ceber: Allah Seni Alsın” adlı komedi filminde otobüs muavini rolünde oynamıştır. Filmde Ece Seçkin, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Ferhat Göçer’de oynamıştır.

2018 yılında Enes Batur’un başrolde oynadığı “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminde Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Uras Benlioğlu ile beraber rol almıştır.

Yusuf Aktaş, oyuncu Bahar Şahin ile birliktedir.

Yusuf Aktaş 25 Ocak 2019 tarihinde paylaştığı Reynmen - Derdim Olsun şarkısıyla şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilk 24 saatte kırdığı 6.3 milyon izlenmeyi geride bırakarak 80 milyon sınırına dayandı.

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2019 - Reynmen - Derdim Olsun (Video)

Oyuncu :

2019 - Reynmen - Derdim Olsun (Video)

2018 - Kafalar Karışık (Yusuf) (Sinema Filmi)

2018 - Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (Lisedeki Çocuk)(Sinema Filmi)

2017 - Cumali Ceber: Allah Seni Alsın (Muavin)(Sinema Filmi)