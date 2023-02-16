Yusuf Ali Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Ali Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Ali Cakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Ali Cakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Ali Cakir 15 Şubat 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Ali Çakır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Ali Cakir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Ali Cakir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Ali Cakir'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Ali Cakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufalickr3/

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Yusuf Ali Cakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Ali Cakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Ali Cakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Ali Cakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mayıs 2021 yılında Gemlik Vefa

13 Ocak 2022 yılında Bursa Yıldırım

Yusuf Ali Cakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Ali Cakir şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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