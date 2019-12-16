Yusuf Aslan’ın acı günü
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti teknik personeli Yusuf Aslan'ın annesi Zeliha Aslan vefat etti.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti teknik personeli Yusuf Aslan'ın annesi Zeliha Aslan vefat etti.
Adana basının sevilen emektarlarından, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti teknik elemanı Yusuf Aslan'ın annesi Zeliha Aslan (80) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 10 çocuk annesi Aslan'ın cenazesi Adana Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Yusuf Aslan'ın annesinin cenaze törenine eski CHP Milletvekili İbrahim Özdiş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'in yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.
Kaynak: İHA
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