Yusuf Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Aydin 21 Temmuz 2002 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Aydin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Aydin'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusfaydn23/

Yusuf Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yusuf Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2021 yılında Genç Murat Spor

24 Ağu 2022 yılında 23 Elazığ FK

Yusuf Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Aydin şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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