Yusuf Balcioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Balcioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Balcioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Balcioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Balcioglu 1 Ocak 1993 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Balcıoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Balcioglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Balcioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Balcioglu'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Balcioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Balcioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Balcioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Balcioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Erciyesspor U21

1 Temmuz 2012 yılında K. Erciyesspor

31 Ocak 2017 yılında Gümüşhanespor

7 Ağu 2017 yılında Manisa BB

16 Ağu 2021 yılında Karşıyaka

Yusuf Balcioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Balcioglu şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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