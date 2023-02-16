Yusuf Can Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Can Abay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Can Abay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusuf Can Abay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yusuf Can Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Can Abay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Can Abay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Can Abay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Can Abay 4 Şubat 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Can Abay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Can Abay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Can Abay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Can Abay'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Can Abayboyu ve yaşı kaç

Yusuf Can Abay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Can Abay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusuf Can Abay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Can Abay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2012 yılında Eyüpspor Alt

19 Eylül 2013 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U21

31 Ocak 2018 yılında Silivrispor

1 Ağu 2018 yılında Beşiktaş U21

7 Ağu 2019 yılında Somaspor

19 Ağu 2020 yılında Bucaspor 1928

5 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2022 yılında Bucaspor 1928

8 Ağu 2022 yılında 68 Aksaray Bld

30 Haziran 2023 yılında Bucaspor 1928

Yusuf Can Abay kimdir

Yusuf Can Abay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Can Abay şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaziosmanpasa (2008-2012), Eyüpspor (2012-2013), Besiktas JK (2013-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yusuf Can Abay nereli

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