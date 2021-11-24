Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra ilki başardı, tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşamın en çok konuşulan isimlerinden biri de Barcelona'nın genç yıldızı Yusuf Demir oldu. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynadığı mücadelede forma giyen Yusuf Demir, Katalan ekibinin tarihine geçti.

Yusuf, genç yaşına rağmen devler liginde oynadığı futbolla kulüp taraftarları tarafından beğeni topladı.

MESSİ'NİN ARDINDAN BİR İLK

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Barcelona sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalarak tur şansını zora soktu. Katalan ekibinde Türk asıllı Alman yıldız Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasıyla sahaya çıkan en genç ikinci futbolcu olarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Sezon başında Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu, Benfica karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Böylelikle Yusuf Demir, Xavi'nin Barcelona'nın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi'nde formayı hocasından aldı.

XAVİ İLE TARİHE GEÇTİ

Ronald Koeman yönetiminde son dönmede forma şansı bulamayan Yusuf Demir, Xavi'nin gelmesiyle birlikte yeniden şans buldu. Genç futbolcu böylelikle adını da kulüp tarihine yazdırmayı başladı. Benfica karşısında ilk 11'de başlayan Demir, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

2004 yılındaki Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan Şampiyonlar Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Lionel Messi17 yaş, 166 günlük iken bu rekorun sahibi olmuştu. Yusuf Demir ise dün akşam sahaya 18 yaş, 174 gün ile çıktı.