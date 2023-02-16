Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Emir İpek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Emir İpek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Emir İpek 21 Mart 2002 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Emir İpek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Emir İpek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Emir İpek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusuf Emir İpek'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Emir İpek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Emir İpek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yusuf Emir İpek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Emir İpek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2021 yılında Kahramanmaraş

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında 1954 Kelkit Bld

Yusuf Emir İpek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Emir İpek şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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