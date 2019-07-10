Yusuf Erdoğan formayı giydi, başka takıma gitti

Kasımpaşa, bonservisi elinde bulunan kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Yusuf Erdoğan'ın 3 yıllığına kadroya katıldığı duyuruldu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emre Zengilli ve sportif direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Son olarak Bursaspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Yusuf Erdoğan'ın ismi bir süre Galatasaray ile anılmış ancak transfer sonuçlanmamıştı.