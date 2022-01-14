Yusuf Erdoğan yuvasına geri döndü! Sözleşme imzalamak için Trabzon'a iniş yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren bordo-mavili ekipte yabancı sınırından dolayı yerli isimlerle de temaslar sürüyor. Bu kapsamda bir kanat oyuncusu transferi isteyen Karadeniz ekibi, Efecan Karaca'yı bitiremeyince Yusuf Erdoğan ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu bugün sabah saatlerinde Trabzon'a indi.

"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yusuf Erdoğan, tekrar geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Evime tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum." şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN HAYALDİ"

Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosunda olmanın kendisi için bir hayal olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çok şey kazanmış ve tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu kadroda olmama şans veren başkan ve hocama teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli futbolcu daha sonra havalimanından ayrılarak Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gitti.