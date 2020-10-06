Yusuf Günay: "Taraftarımız tepkisinde haklı"

Transferin son günü Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı düzenleyen Galatasaray yönetimi, transfer sezonunu değerlendirdi. Toplantıdan bahseden Günay, "Gayet güzel bir toplantı oldu. Bu konuda üretilenlerin tamamı spekülasyon. İdari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bunları uygulamaya koyacağız. Diplomatik bir dille söylemiyorum." diye konuştu.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR"

Bu sezonda Galatasaray'ın şampiyonlukta en büyük aday olduğunu belirten Yusuf Günay, "Özellikle Florya'da yeni bir yapılandırma dahil olmak üzere orada bir idari ve sportif yapılandırma konusunda bir karar aldık. İyi oynuyoruz. Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası. Bizi herhangi bir şekilde tereddüde sokacak hiç bir husus yoktur. Herkes görevinin başında, tam bir konsantrasyon içerisinde. 2020-21 sezonunu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Taraftarın transfer yapılmaması nedeniyle tepkisine de değinen Yusuf Günay, şu ifadeleri kullandı:

"2018 Ocak ayında sayın Mustafa Cengiz yönetime geldiğinden bu yana 6. transfer dönemi sona erdi. Kabaca baktığımızda bu transfer düzeni içerisinde 42 milyon Euro'luk oyuncu transfer ettik. 62 milyon Euro'luk da oyuncu sattık. Taraftar eleştirilerinde haklıdır. Bizim haklı olduğumuzu ilerleyen günlerde herkes görecek. Dünyada yeni gelir kaynakları bulan belki de tek kulübüz. Galatasaray spor kulübünün menfaati neyse bizim şu anda yaptığımız odur."

"DUYDUKLARIMA İNANAMADIM"

"Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmak için girişimler var" diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bunları görüyoruz: Sayın Fatih Altaylı her hafta Galatasaray başkanını hedef alarak eleştiri değil hakarette bulunuyor. Sadece bizim yönetimimize değil geçmişteki yönetimlere de tek yapılan hakeret. Basın özgürdlüğü bu değil: Elbette eleştiriler olabilir. Ancak Galatasaray Spor Kulübü yönetiminin aklıyla alay etmek, haraket etmek... Duyduklarıma inanamadım. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim için 'Koridorlarda yönetime küfür ediyor' diye söylüyor. Tabii ki sayın hocamız gerekli yanıtı verecektir. Ancak Galatasaray spor kulübüne kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bir kaos oluşturma gayretlerine rağmen görevde olduğumuz sürece daha önce nasıl çalıştıysak tereddüt etmeden son saniyeye kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.