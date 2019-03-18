İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Yusuf Güney Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla buluştu

Yusuf Güney Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla buluştu

Kahramanmaraş'a alışveriş festivali için gelen ünlü sanatçı Yusuf Güney, şarkılarını kolluk kuvvetlerine armağan etti.

Yusuf Güney Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla buluştu

Kahramanmaraş'a alışveriş festivali için gelen ünlü sanatçı Yusuf Güney, şarkılarını kolluk kuvvetlerine armağan etti.

Bu yıl Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen Alışveriş Festivali'nde sevenleriyle bir araya gelen Yusuf Güney konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserinde Kahramanmaraşspor Kulübü'nün formasını giyen Yusuf Güney, fuar merkezini dolduran hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi.

Yusuf Güney Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla buluştu

Yusuf Güney Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla buluştu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.