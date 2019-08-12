Yusuf Güney kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yusuf Güney kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? soruları arama motorlarında araştırılmaya başland. Biz de sizler için bu soruları araştırdık. İşte yanıtlar...

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen şarkıcı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 15 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınmış, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 Hazin adlı single, 2016 Kaptan adlı albümünü çıkarmıştır.

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne, Havsa'da doğmuştur. Asıl adı Rafet Yaşdut'dur. Bir abisi vardır. 1970 yılında anne babası Almanya'ya işçi olarak giderken Rafet'i Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesine bıraktılar. İlkokul birinci sınıfı bu köyde okuduktan sonra Almanya'ya Darmstadt kentine annesinin yanına aldılar. Bundan sonraki öğrenimini orada Almanya'da havalandırma ve kalorifer tesisatçısı eğitimi alarak tamamladı. Almanya'da şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra haftada üç kez İtalyan restoranlarında garsonluk yaptı. Almanya'da bir şarkı yarışmasına girmeden evvel İspanyatatilinden dönen bir arkadaşı ona El Romano isimli İspanyol bir halk kahramanından söz ediyor. Buradan esinlenerek soyadını "El Roman" olarak kullanmaya başlıyor, ancak 4 yıllık uğraşmadan sonra Almanya'da iken mahkeme kararı ile soyadını "El Roman" olarak değiştirdi.

1984 yılında 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 1985 yılında 17 yaşındayken Midnight Entertaintment film şirketine figuran olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. 1988 yılında ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı.1995'de Türkiye'ye gelerek "Gençliğin Gözyaşı" adlı ilk solo albümünü çıkardı.

1999 yılında yönetmen ve senaristliğini Sinan Çetin'in yaptığı "Propaganda" adlı filmde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Ali Sunal, birlikte başrol oynadı.

2000 yılında Mehmet Ali Erbil ile Euro 2000 şampiyonası için milli takıma yazdığı "Bir Gol Daha" şarkısını seslendirdi. 2000 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı sinema filminde Erkan Can, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Şahnaz Çakıralp, Sezai Aydın, Uğur Polat, Bülent İnal birlikte başrol oynadı.

2000 yılında Aşkın Nur Yengi ile "Peşindeyim" şarkısında düet yaptı. Rafet El Roman 2000 yılında "RER Müzik" adlı müzik yapım şirketi kurdu.

Rafet El Roman, 2002 yılında "Asayiş Berkemal" filminde; Yıldız Kaplan,Dursun Ali Sarıoğlu, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur,İsrafil Köse ile rol aldı.

2005 yılında "Kalbimin Sultanı" adlı 7. albümünü, 10.Sanat Yılı şerefine müzik severlerin beğenisine sundu, albüm ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak, listelerin bir numarası oldu. Müyap yılın en çok satan albümü ödülü Altın Kelebek, Popsav yılın en başarılı pop sanatçısı ödüllerini aldı.

2007 yılında "Senin Uğruna" filminde Birce Akalay, Ceren Hindistan, Özge Ulusoy, Tuğba Melis Türk ile birlikte rol aldı.

Rafet El Roman, 1996 yılı Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop ile 1996 yılında evlendi. 2003 yılında boşandı. Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı vardır.

Rafet El Roman'ın 2003 yılından beri 7 yıllık eski kız arkadaşı Yeşim Eryıldırım'dan Edvan (d.2010) adında bir oğlu vardır.