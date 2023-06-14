Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

Şarkıcı Yusuf Güney bu sezon Survivor'a katılmıştı. Daha sonra yarışmayı kendi isteğiyle bırakan Güney neden bıraktığını ilk defa açıkladı.

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Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, 2023 yılında gerçekleşen Survivor yarışmasında kendi isteğiyle ayrılma kararı almasıyla gündem yaratmıştı. Güney, Survivor yarı finalinde canlı yayında verdiği röportajda, yarışmadan neden ayrıldığını ilk defa açıkladı. 39 yaşındaki sanatçı, tartışma yaratacak bir ifadeyle dikkatleri üzerine çekti.

Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

DEPREMİ GÖRDÜM

Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlarıma depremin yaşanacağını söylemiştim. 'Benim gitmem lazım, burada duramıyorum' demiştim. Her şeyiyle, birebir rüyalarımda yaptığım astral seyahatlerde depremi gördüm. Kalamadım, duramadım. Çok durmak istedim, hatta final koltuğunda oturmak isterdim. Çok saygı duyulacak bir mücadele. Samimi söylüyorum deli işi." ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

UZAYA GİTTİM

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım."

Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

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