Yusuf İslam Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF İSLAM KİMDİR?



Doğum tarihi : 21.Temmuz.1948

Yusuf İslam kaç yaşında : 71

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Şarkıcı, Söz Yazarı, Müzisyen

Yusuf İslam doğum yeri : Marylebone, Londra, İngiltere

YUSUF İSLAM BİYOGRAFİSİ



Yusuf İslam, 21 Temmuz 1948 tarihinde İngiltere, Londra, Marylebone’de doğmuştur. Kıbrıslı Rum bir babanın ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak doğmuştur. 8 yaşındayken annesi babası boşandı. Annesi ile birlikte bir süre sonra İngiltere’den İsveç'e gitti. 16 yaşından sonra okula gitmedi. Asıl adı Steven Demetre Georgiou’dur. Şarkıcılık yaptığı yıllarda sahne adı Cat Stevens’dir.

1977 yılında Müslüman oldu ve bundan iki yıl sonra da adını Yusuf İslamolarak değiştirdi. İslamiyeti seçtikten sonra giydiği kıyafetlere kadar yaşam tarzında çok dramatik bir değişikliğe gitti.

Genellikle; aldığı sahne adı Cat Stevens ile bilinir. 1960'lı ve 1970'li yıllarda yaptığı "Wild World", "Father and Son", "Morning Has Broken", "Peace Train" ve "The First Cut Is the Deepest", "Lady D'Arbanville" gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır.

1968 yılının başlarında 19 yaşındayken tüberküloz hastalığına yakalandı ve uzun süre hastanede yattığı için 2 seneye yakın müzikten uzak kaldı. 1970 yılında “Mona Bone Jakon” adlı albümü ile müziğe dönüş yaptı. Kendine has bir müzik oluşturan Stevens 1971`de çıkardığı Teaser and the Firecat albümüyle başarının tadını çıkarmaya devam etti.

1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan ve Tanrı'ya yakaran Cat Stevens, yıllar sonra VH1 kanalında o anda şunları aklından geçirdiğini söyler: “Oh God! If you save me I will work for you,” (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım). Bu ölüme yakın deneyim onun ruh halini değiştirdi. Kardeşi David, Kudüs'te bir camide görüp, içini rahatlattığını düşündüğü için aldığı Kur'an-ı Kerim'i Cat Stevens'a hediye etti ve böylece İslamiyet`e geçişi başlamış oldu. 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam olarak ismini değiştirdi.

Yusuf İslam, 2004 yılında "‘Bakarım Görürüm’" (I look I see) albümünün tanıtımı için Türkiye’'ye de gelmişti.

Müslüman olduktan sonra uzun bir süre müzikten uzak durdu. 2006 yılında kararını değiştirerek oğlunun evinde eline aldığı gitar ile tekrar müziğe başladı. 2006 yılında An Other Cup albümünü çıkardı. 5 Mayıs 2009 tarihinde de “Roadsinger” adlı albümünü çıkardı.

2014 yılının Ekim ayında “Tell 'Em I'm Gone” adlı son albümünü piyasaya sürdü.

Yaşamını Londra'dan sonra Dubai'de sürdürmektedir.

Yusuf İslam, Fauzia Mubarak Ali ile evlidir. 6 çocuğu vardır.

Albümleri :

Cat Stevens Adıyla:

1966 - Matthew & Son

1967 - New Masters

1970 - Mona Bone Jakon

1970 - Tea for the Tillerman

1971 - Teaser and the Firecat

1972 - Catch Bull at Four

1973 - Foreigner

1974 - Buddha and the Chocolate Box

1974 - Saturnight (Live in Tokyo)

1975 - Numbers

1977 - Izitso

1978 - Back to Earth

2005 - Majikat

2005 - Gold (derleme)

1970 - My lady d'arbanville

Yusuf İslam Adıyla :

1995 - The Life of the Last Prophet

1998 - I Have No Cannons that Roar

1999 - Prayers of the Last Prophet

2000 - A is for Allah

2003 - I Look I See

2006 - An Other Cup

2008 - Footsteps In The Light

2009 - Roadsinger

2014 - Tell 'Em I'm Gone