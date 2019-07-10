Yusuf İslam Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YUSUF İSLAM KİMDİR?
Doğum tarihi : 21.Temmuz.1948
Yusuf İslam kaç yaşında : 71
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Şarkıcı, Söz Yazarı, Müzisyen
Yusuf İslam doğum yeri : Marylebone, Londra, İngiltere
YUSUF İSLAM BİYOGRAFİSİ
Yusuf İslam, 21 Temmuz 1948 tarihinde İngiltere, Londra, Marylebone’de doğmuştur. Kıbrıslı Rum bir babanın ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak doğmuştur. 8 yaşındayken annesi babası boşandı. Annesi ile birlikte bir süre sonra İngiltere’den İsveç'e gitti. 16 yaşından sonra okula gitmedi. Asıl adı Steven Demetre Georgiou’dur. Şarkıcılık yaptığı yıllarda sahne adı Cat Stevens’dir.
1977 yılında Müslüman oldu ve bundan iki yıl sonra da adını Yusuf İslamolarak değiştirdi. İslamiyeti seçtikten sonra giydiği kıyafetlere kadar yaşam tarzında çok dramatik bir değişikliğe gitti.
Genellikle; aldığı sahne adı Cat Stevens ile bilinir. 1960'lı ve 1970'li yıllarda yaptığı "Wild World", "Father and Son", "Morning Has Broken", "Peace Train" ve "The First Cut Is the Deepest", "Lady D'Arbanville" gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır.
1968 yılının başlarında 19 yaşındayken tüberküloz hastalığına yakalandı ve uzun süre hastanede yattığı için 2 seneye yakın müzikten uzak kaldı. 1970 yılında “Mona Bone Jakon” adlı albümü ile müziğe dönüş yaptı. Kendine has bir müzik oluşturan Stevens 1971`de çıkardığı Teaser and the Firecat albümüyle başarının tadını çıkarmaya devam etti.
1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan ve Tanrı'ya yakaran Cat Stevens, yıllar sonra VH1 kanalında o anda şunları aklından geçirdiğini söyler: “Oh God! If you save me I will work for you,” (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım). Bu ölüme yakın deneyim onun ruh halini değiştirdi. Kardeşi David, Kudüs'te bir camide görüp, içini rahatlattığını düşündüğü için aldığı Kur'an-ı Kerim'i Cat Stevens'a hediye etti ve böylece İslamiyet`e geçişi başlamış oldu. 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam olarak ismini değiştirdi.
Yusuf İslam, 2004 yılında "‘Bakarım Görürüm’" (I look I see) albümünün tanıtımı için Türkiye’'ye de gelmişti.
Müslüman olduktan sonra uzun bir süre müzikten uzak durdu. 2006 yılında kararını değiştirerek oğlunun evinde eline aldığı gitar ile tekrar müziğe başladı. 2006 yılında An Other Cup albümünü çıkardı. 5 Mayıs 2009 tarihinde de “Roadsinger” adlı albümünü çıkardı.
2014 yılının Ekim ayında “Tell 'Em I'm Gone” adlı son albümünü piyasaya sürdü.
Yaşamını Londra'dan sonra Dubai'de sürdürmektedir.
Yusuf İslam, Fauzia Mubarak Ali ile evlidir. 6 çocuğu vardır.
Albümleri :
Cat Stevens Adıyla:
1966 - Matthew & Son
1967 - New Masters
1970 - Mona Bone Jakon
1970 - Tea for the Tillerman
1971 - Teaser and the Firecat
1972 - Catch Bull at Four
1973 - Foreigner
1974 - Buddha and the Chocolate Box
1974 - Saturnight (Live in Tokyo)
1975 - Numbers
1977 - Izitso
1978 - Back to Earth
2005 - Majikat
2005 - Gold (derleme)
1970 - My lady d'arbanville
Yusuf İslam Adıyla :
1995 - The Life of the Last Prophet
1998 - I Have No Cannons that Roar
1999 - Prayers of the Last Prophet
2000 - A is for Allah
2003 - I Look I See
2006 - An Other Cup
2008 - Footsteps In The Light
2009 - Roadsinger
2014 - Tell 'Em I'm Gone
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