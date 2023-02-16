Yusuf Kanal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Kanal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Kanal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Kanal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Kanal 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Kanal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Yusuf Kanal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına - tarihinde katılmıştır. Yusuf Kanal'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Kanal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Kanal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Kanal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Kanal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Kanal şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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