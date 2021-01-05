Survivor 2019'a damgasını vuran Yusuf Karakaya, yarışmaya "Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum." sözleriyle girmişti. 2019 yılının Survivor şampiyonu olmuştu. Peki Yusuf Karakaya kimdir? Nereli? kaç yaşında? Detayları haberimizde derledik...

YUSUF KARAKAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya sahibi oldu.

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

27 yaşındaki profesyonel kick boksçu Karakaya, Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan yarışmacı olarak katıldı. Ve bu sezonun şampiyonu oldu.