Yusuf Karakaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?



Doğum tarihi : 02.Ekim.1994

Yusuf Karakaya kaç yaşında : 25

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Sporcu

Yusuf Karakaya doğum yeri : Elazığ

YUSUF KARAKAYA BİYOGRAFİSİ



2 Şubat 2019 tarihinde Tv8'de başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan’da yarışacak.

Yusuf Karakaya, 2 ekim 1994 tarihinde Elazığ’da çiftçi bir ailenin oğlu olarak doğmuştur.

Yusuf Karakaya, profesyonel Kickboks-Muay Thai sporu ile uğraşıyor. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor, uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.

14 yaşında arkadaşının önerisiyle kickbox’a başladı. En büyük hayali bir gün çok büyük bir sporcu olmaktı. Başlarda ailesi sporculuğun gelecek vadetmediğini düşünerek bu duruma karşı çıktı. Ailesinden habersiz olarak, Antalya‘da bir spor kulübünde kick box yapmak için Elazığ‘dan ayrıldı. Sokaklarda yattı. Antrenörün teklifi üzerine, antrenmanlar sonrası salonu temizlemesi karşılığı salonda yatmaya başladı. 3 yıl kariyerine bu şekilde devam etti.

Antalya AKA Spor Kulübü sporcusu olarak eğitildi. Muay Thai'ye olan sevgisi nedeni ile bu sporun memleketi olarak kabul edilen Tayland'da eğitim görmek istediğinden 2013 yılında İngilizcesi olmadan Tur34turizm'in sponsorluğunda Tayland'a gitti. Tayland'ın en önde gelen stadyumlarından birisi olan Bangla Boxing Stadium'da 14 profesyonel müsabakaya çıktı ve bunlardan 10'unu kazanarak büyük başarı elde etti.

W.P.M.F Profesyonel Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Queen's Cup'ta mücadele ederek rakibi Amerikalı Trevor'u nakavt ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

15 yaşında amatör, 17 yaşında profesyonel muay thai kariyerine başlayan Yusuf Karakaya geçmişinde Bangla şampiyonluk kemeri Kral ve Kraliçe kupaları, uluslar arası muay thai şampiyonluk kemerini kazanmıştır. 1,5 yıl Tayland tecrübesinden sonra dövüş kariyerine Türkiye de devam etmektedir.

2 Şubat 2019 tarihinde Tv8'de başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan’da yarışacak. Türkiye ekibinde Atakan Işıktutan, Bora Edin, Büşra Yalçın, Ecem Onaran, Hakan Kanık, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak, Sude Burcu, Yusuf Karakaya adlı yarışmacılar olacak.

2 Temmuz 2019 tarihinde Bodrum'dan canlı yayınla ekranlara gelen Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya oldu.