Yusuf Kıraç: “Süper Lig’de ve Avrupa’da fırtınalar estirecek potansiyele sahibiz"

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, "Başkentin takımı olarak, Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtınalar estirecek potansiyele sahibiz" dedi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi, Basketbol Süper Ligi'nin başlamasından hemen önce Ankara'da basın mensuplarıyla buluştu ve takımın yeni sezon hedeflerine ilişkin bilgiler verildi. Toplantıda açıklamalar yapan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, "Bugüne kadar spora ve sporcuya verdiğimiz güçlü kurumsal desteği aynen sürdürüyoruz. Yeni sezonda da Ankaralı basketbolseverlerin yüzlerini hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki FIBA Şampiyonlar Ligi'nde güldürecek bir performans sergilemek istiyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık" ifadelerini kullandı.

"Spora ve sporcuya verdiğimiz güçlü desteği aynen sürdürüyoruz"

Yeni sezona dair beklentilerini de açıklayan Kıraç, geçen sezon başarılı bir mücadele verdiklerini ve Süper Lig'e yeniden çıktıkları ilk sezonda da Türkiye'yi EuroCup'ta temsil etme başarısı gösterdiklerini hatırlattı. Yusuf Kıraç, "Bütün bunları Süper Lig'e geri döndüğümüz ilk senede başarmamız, basketbola verdiğimiz kurumsal desteğin ve doğru planlamanın eseri. Bugüne kadar spora ve sporcuya verdiğimiz güçlü desteği aynen sürdürüyoruz" diye konuştu.

Basketbolda gençlik aşısı ve tecrübe bir arada

Yusuf Kıraç, bu yıl yeni bir yapılanmaya gittiklerini, genç ve kariyerli oyuncularla takımı güçlendirdiklerini aktardı. Geçtiğimiz sezondan Metin Türen, TJ Campbell ve Polat Kaya ile yola devam ettiklerini dile getiren Kıraç, ayrıca Mamak Belediyespor'da kiralık oynayan genç oyuncular Efe Beşok ve Ercan Bayrak'ı takımlarında tuttuklarını belirtti. Yeni oyuncuların başarıya aç olduğunu sözlerine ekleyen Kıraç, şöyle konuştu:

"Yabancı transferlerine Moustapha Fall ve Kylie Wiltjer gibi Fransa ve Kanada Milli Takımı'nda forma giyen oyuncularla sözleşme imzalayarak başladık. Ardından NBA geçmişi olan RJ Hunter ve Nick Johnson'u transfer ettik. Yerli rotasyonumuzu güçlendirmek için de kolları sıvadık. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muhammed Baygül, Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran ve Şafak Edge gibi yüksek potansiyel gördüğümüz oyuncuları kadromuza kattık. Yabancı transferinde tecrübe en önemli kriterlerimizden oldu. Ayakları yere basan bir anlayışla, basketbol camiasındaki iddialı konumumuzu güçlendireceğiz. Taraftarlarımız müsterih olsun, daha güçlü, daha enerjik, daha atletik bir Türk Telekom seyredecekler. Türk Telekom her zamanki gibi basketbolda Ankara'nın sesi olmaya devam edecek, Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz."

"Potansiyelimiz büyük"

Türk Telekom'un, Süper Lig'e renk getirdiğini ve önemli takımları yenerek Ankara seyircisinin özlediği basketbolu parkeye taşıdıklarını bildiren Başkan Yusuf Kıraç, bu yılki hedeflerinin maç maç düşünerek play-off'a kalmak ve Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmalarından dolayı yoğun bir maç trafiği ile karşılaşacaklarını belirten Kıraç, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de grubu iyi bir yerde tamamlayarak tur atlamak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa'nın önemli takımlarını Ankara'da ağırlayacağız, seyircimizin önünde gülen taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle oluşturduğumuz atmosfer, Ankara'nın rakip takımların çekindiği bir deplasman olarak görülmesini sağladı. Bu sezon bu atmosferi devam ettirmek için Ankara seyircisinin desteklerini bekliyoruz. Biz başkentin takımı olarak, Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtınalar estirecek potansiyele sahibiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA