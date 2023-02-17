Yusuf Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Lawal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Lawal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Lawal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Lawal 23 Mart 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Lawal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Numberone yapmaktadır. Yusuf Lawal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Arouca futbol takımında oynamaktadır. FC Arouca takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusuf Lawal'nin FC Arouca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusuf Lawal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lawalyusuf24/

Yusuf Lawal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Lawal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Lawal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Lawal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında KSC Lokeren

16 Temmuz 2020 yılında Neftçi Baku

28 Ocak 2023 yılında Arouca

Yusuf Lawal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Lawal şuan FC Arouca takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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