Yusuf Namoğlu: “Bizde böyle bir olay olsa aylarca tartışılır”

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, "Fransa'da kırmızı kart gösterilen oyuncuya sonradan VAR kararı ile sarı kart gösterildi. Bizde bu olay olsa aylarca tartışılırdı."

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu TFF Hakem Seminer'inde bir konuşma yaptı. TFF 1. Lig'deki Play-Off ve Final maçlarını ilk kez VAR sistemi ile uyguladıklarını belirten Namoğlu, şunları söyledi: "Çok başarılı olduk. Haziran-ağustos dönemlerinde Riva'da VAR merkezimizi tamamladık. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuz karar aldı. Sayın Cengiz Zülfikaroğlu çok hızlı bir şekilde bu merkezi tamamladı ve uygulamaya kondu. Buradan çağrıda bulunuyorum. VAR ile ilgili bir eksiklik var ise 18 kulübümüze de giderek tekrar VAR eğitimi verebiliriz. Ayrıca medyadan herhangi bir kuruluş Riva'daki merkezi görmek istiyorsa anlatabiliriz. Eleştiri oklardan birisi de VAR'da X hakemi, Y hakemi fazla kullanıyormuşuz. 2018 Dünya Kupası'nda Massimiliano Irrati ve Danny Makkelie VAR hakemliğinin yüzde 40'ını yönetti. Yani başarılı hakem varsa bu görevi alır. Fransa'nın 2018 Dünya Kupası son 16'dan itibaren tüm maçlarını İtalyan Irrati, VAR hakemi olarak yönetti. Şimdi bize geçmek istiyorum. 47 kez sahada inceleme yaptık. Bunun 24'ü penaltı, 12'si kırmızı kart, 11'i de gol incelemeleri 23 kez VAR ile karar değişti. Ofsayttan 20 gol, 3 de penaltı değişti. İçerde/dışarda durumlarında hakem incelemeye gitmeden VAR hakemi ile bu kararlar verildi. Türkiye'de ilk devre 153 maç oynandı. 70 kez karar değişikliği geldi. 23 saha incelemesinde hakem kararını değiştirmedi.

2017-2018, 2018-2019 sezonlarıyla ilgili istatistikler vermek istiyorum. İlk sezon 716'dan 674'e düşmüş. İtiraz - sarı kart 104 iken 65'e düştü. Faullerde geçen sene ilk yarıda 4505 faul olmuş; bu sezon 4230 faul yapıldı. Geçen sezon penaltı 61 iken bu sezon 66 Çünkü VAR etkili oldu. Topun oyunda kalma süresinde 15 saniye artma meydana geldi. Düzeltilen karar inceleme süresi 1:33 dakika; monitör inceleme süresi ise 34 saniye olarak meydana gelmiştir.

Bir sezon da TFF bünyesinde 132.898 amatör; 2358 profesyonel müsabaka oynanmaktadır. TFF bünyesinde toplam 135.256 maç oynanmaktadır. Bu maçları 5931 lisanslı hakemle yönetmekteyiz. Sürekli kurslar açmak ve hakem ordusunu çoğaltma kararını aldık. Bu sezon 3465 aday; hakemlik ordusuna katılacak. Sezon sonu hakem sayımız 9396 olacak. Yeni genç yetenekleri hakem kadrosuna katmış oluyoruz. Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi ve TFF Yönetim Kurulumuzun onayı ile görevlendirilen eğitimcimiz; Aralık 2018 tarihinde Suriye'nin Azez bölgesinde 26 adayın katıldığı 9 gün süreli hakem eğitimini tamamlamış bulunuyor. Şu ana kadar Avrupa'da hakemlerimiz 48 maç yönetti. Ve bu maçların hiçbirisinden kırık not getirmediler. Birçok başarılı maçlar yönetildi. Halil Umut Meler Avrupa Gençler Finali'ni yönetti. Cüneyt hocanın başarıları ortada.

Türkiye'de üst klasmanda görev alan hakemlerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. İngiltere'de 21 hafta geçti. 21 haftada Anthony Taylor 18; Martin Atkinson 17 maç yönetti. 18 hakemle 20 takımın 210 maçını yönettiler. Orası hakem eğitme yeri değil; en iyilerin olma yeri. İtalya'da yardımcı hakemleri AVAR olarak kullanıyor. İtalya'da odadan yönetiyorlar. Çünkü optik kablolama sistemleri yok. Ama çok şükür bizde var. Biz bunların hepsini Riva'dan yapabiliyoruz. İtalya bile yapamıyor. 17 haftamız geçti. Fırat Aydınus 13, Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, Alper Ulusoy 12 maç yönetti. 25 hakem, 18 takım, 153 maçı yönetti. İtalya örneğini biraz önce belirttim. Rizzoli buradaydı. Bizimle konuşurken, "Biz de geçen sene başladık. Çıtayı çok yukarda tuttuk. Ama her yerden darbe aldık. Geçen sezon ortalama karar değişimi 3.2 iken bu sene beklentileri düşük tuttuk ve 2.4'e indi" dedi. Fransa'da onların bir numaralı hakemi var. Bir çatışma oldu. Kırmızı kart gösterdi. Oyuncuyu soyunma odasına gönderdi. Bu arada soyunma odasına gittikten sonra VAR'da olan görevli arkadaş diyor ki "Gel de izle!" O da gidiyor, videoda izliyor. Kırmızı kartı haksız verdiğini görüyor. Görevlilere haber veriyor. Soyunma odasından oyuncu çağırıyor. Sarı kart gösteriyor ve oyuncuyu geri oyuna alıyor. Bizi düşünün Bizde böyle bir olay olsa aylarca tartışılırdı."

Kaynak: İHA