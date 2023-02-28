Yusuf Otubanjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Otubanjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Otubanjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Otubanjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Otubanjo 12 Eylül 1992 tarihinde Ijebu-Ode şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Olaitan Otubanjo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Otubanjo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuttlesports GmbH yapmaktadır. Yusuf Otubanjo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Otubanjo'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusuf Otubanjo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/theotubanjo/

Yusuf Otubanjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Otubanjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Otubanjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Otubanjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Julius Berger

1 Temmuz 2009 yılında Gateway FC

1 Kasım 2010 yılında Crown FC

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Madrid C

31 Ağustos 2012 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2012 yılında RB Salzburg

21 Ocak 2013 yılında FC Pasching

30 Haziran 2014 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2016 yılında MSK Zilina

6 Şubat 2018 yılında SCR Altach

30 Haziran 2018 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2018 yılında LASK

23 Ocak 2020 yılında Ararat-Armenia

1 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

Yusuf Otubanjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Otubanjo şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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