Yusuf Sarohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Sarohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Sarohan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusuf Sarohan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yusuf Sarohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Sarohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Sarohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Sarohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Sarohan 15 Şubat 2002 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Sarohan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Sarohan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Sarohan'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Sarohan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufsarohan3/

Yusuf Sarohanboyu ve yaşı kaç

Yusuf Sarohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Sarohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Sarohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Sarohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında Fenerbahçe U16

20 Eylül 2019 yılında Sakarya U19

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında Kocaeli U19

31 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

Yusuf Sarohan kimdir

Yusuf Sarohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Sarohan şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seyrantepe Ofspor

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Yusuf Sarohan nereli

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