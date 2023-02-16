Yusuf Turhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Turhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Turhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Turhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Turhan 1 Haziran 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Turhan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Yusuf Turhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Turhan'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Turhan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufturhan98/

http://www.facebook.com/yusuf.turhan.5851

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Yusuf Turhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Turhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Turhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Turhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında Altınordu U17

26 Ağu 2014 yılında Tire 1922 Spor

20 Ağu 2017 yılında Kırıkhanspor

1 Ocak 2018 yılında Tire 1922 Spor

28 Ağu 2018 yılında Bağcılar SK

15 Eylül 2020 yılında Tekirdağspor

2 Temmuz 2021 yılında Çatalcaspor

Yusuf Turhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Turhan şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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