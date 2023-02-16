Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusuf Usta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Usta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Usta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Usta 10 Mayıs 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Usta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Usta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusuf Usta'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Usta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufusta61/

Yusuf Ustaboyu ve yaşı kaç

Yusuf Usta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Usta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusuf Usta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Usta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında 68 Yeni Aksaray

22 Ocak 2015 yılında Bayrampaşa

14 Eylül 2015 yılında Trabzon Kanuni

19 Eylül 2016 yılında O.Hisar Kanuni

14 Ekim 2016 yılında Faroz Yalıspor

17 Eylül 2019 yılında Erdoğduspor

3 Haziran 2021 yılında Sebat Gençlik

27 Ekim 2021 yılında Çarşıbaşı Bld

16 Ağu 2022 yılında Çayeli Spor

12 Ocak 2023 yılında Eynesil Bld

Yusuf Usta kimdir

Yusuf Usta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Usta şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzon Telekomspor, Sebat Proje Trabzon Akcaabat, Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yusuf Usta nereli

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