Yusuf Yagci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Yagci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Yagci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Yagci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Yagci 5 Ekim 1998 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Yağcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Yagci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Yagci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yusuf Yagci'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Yagci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yusuffyagci?igshid=1e4nxyu72ddfn

Yusuf Yagci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Yagci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yusuf Yagci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Yagci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında Erbaaspor

22 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2018 yılında Pamukova 1968

19 Eylül 2019 yılında Devrek Belediye

23 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

Yusuf Yagci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Yagci şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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