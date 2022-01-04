Yusuf Yazıcı, Fransa'dan ayrılıyor! Milli futbolcu Lille'deki son maçına çıkacak!

Bu sezon hem yaşadığı sakatlıkların etkisiyle hem de teknik direktör tarafından yeterli süre vermemesinden dolayı beklentileri karşılayamayan ve formaya hasret kalan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec'in de Lens ile oynanan karşılaşma öncesinde takımdan ayrılmak istediğini açıkladığı Milli futbolcu için birçok kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VARDI

Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray'ın da ilgilendiği Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un koydurduğu madde, sarı-kırmızılı ekibin önünde büyük bir engel olarak duruyor. Türkiye'de Trabzonspor dışında bir takıma gitmesi için 20 milyon Euro ödeme yapılması gereken Yusuf Yazıcı için Galatasaray yönetiminin Trabzonspor'dan kolaylık sağlanmasını isteyeceği ifade edildi.

SON MAÇINA ÇIKABİLİR

Yıldız futbolcu için Galatasaray'ın dışında CSKA Moskova ve Newcastle United'in de ilgisinin bulunduğu ve oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü iddia edildi. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Yazıcı için bu akşam Lens takımıyla oynanacak kupa karşılaşmasının son maç olabileceği de Fransız basınında çıkan haberlerde yer aldı.

"KENDİNİ GÖSTERMELİ"

Maç öncesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ise "Yusuf ile ek bir görüşmem oldu, sezon başından beri onunla çok konuştuk ve aslında dün onunla konuştum. İstediği kadar oynamadığı için memnun değil. Daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyor. Daha sonra çok samimi bir şekilde ona yeteneğinin ve niteliklerinin daha iyi ifade edilmesi gerektiğini söyledim. Ve oynadığında, 20 dakika da olsa, daha çok şey görmemiz gerekiyor. Niteliklerini ve ona güvenebileceğimizi göstermeli. Biraz daha az oynayan oyuncular için bazı başlangıç noktaları olabilir ama aynı zamanda o bir Lille oyuncusu, antrenmanlarda asla yarı yolda bırakmadım ve kendisine çok saygı duyuyorum. Yusuf, daha az oynamasının ve bu hayal kırıklığının üstesinden gelmeli." şeklinde konuştu.