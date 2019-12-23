Yusuf Yazıcı sezonu kapattı
Lille, Yusuf Yazıcı'nın sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve milli oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.
Lille, Yusuf Yazıcı'nın sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve milli oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı. Fransız kulübü, Monaco'ya 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada sakatlanarak 87. dakikada oyundan alınan başarılı oyuncunun sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini bildirdi.
Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Yusuf Yazıcı, ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek.
Kaynak: İHA
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