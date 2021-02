Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, bu sezon takımıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. İlk 11'de sık sık forma şansı bulan milli futbolcu, attığı gollerle takımının galibiyetlerine de direkt etki etmeyi başarıyor.

Yusuf Yazıcı'nın geçtiğimiz hafta Dijon'a attığı gol, Ocak ayının en iyi golü seçildi.

A Turkish treat from @yaziciyusuf97 is #LOSC's Goal of the Month for January ! ?? ❤️ pic.twitter.com/hWkkBxv3FX