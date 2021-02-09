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  3. Yusuf Yazıcı'nın Dijon'a attığı gol, ayın golü seçildi!

Yusuf Yazıcı'nın Dijon'a attığı gol, ayın golü seçildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, Dijon'a attığı gol, ayın golü seçildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, bu sezon takımıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. İlk 11'de sık sık forma şansı bulan milli futbolcu, attığı gollerle takımının galibiyetlerine de direkt etki etmeyi başarıyor. 

Yusuf Yazıcı'nın geçtiğimiz hafta Dijon'a attığı gol, Ocak ayının en iyi golü seçildi. 

Milli futbolcu bu sezon Lille formasıyla çıktığı 26 maçta, 13 gol ve 4 asist ile oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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