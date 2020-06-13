Yusuf Yusuf filmin konusu nedir? Film nerede çekildi, oyuncuları kimler?

İlk kez 2014 yılında vizyona giren Yusuf Yusuf filmi sinemaseverler tarafından beğeni toplamıştı. Başrolünde Ali Sunal'ın yer aldığı filmin konusu, nerede çekildiği, ve oyuncu kadrosu merak edildi. İşte Yusuf Yusuf filmi hakkında en çok merak edilen soruların yanıtı...

YUSUF YUSUF FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Süreç Film'in yapımcılığında hayata geçen film çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Sinem Öztürk, Bülent Seyran

YUSUF YUSUF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri başkent Ankara’da yapıldı.

YUSUF YUSUF FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 26 Aralık 2014

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye