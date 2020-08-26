Yusufeli Barajı şantiyesinde koronavirüs alarmı! Valilik kısıtlama getirdi

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken Artvin'de yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda inşaat alanı ve şantiyede birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.

Toplantı sonrası Valilikten yapılan yazılı açıklamada,"Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19 pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos'tan itibaren yeni kararlar alınmıştır. Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir." denildi.

DENETİMLER VE TEDBİRLER YOĞUNLAŞTIRILACAK

Açıklamanın devamında, tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklama, "Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" şeklinde sonlandırıldı.

Öte yandan baraj inşaatında çalışan işçiler şantiye önünde toplanarak duruma tepki göstererek "Bu bir grev yada iş bırakma değil. çalışma ortamımızın iyileştirilmesi için hak aramaktır" ifadelerini kullandılar.

POZİTİF VAKALAR İLE ŞÜPHELİLER AYNI ORTAMDA

Sözcü Gazetesinin haberine göre işçiler, pandemi süresince şantiyeden çıkmalarına izin verilmediğini, bu şartlara uymayanların da işten çıkarıldığını ileri sürdü. Öte yandan işçiler karantina şartları ve çalışma ortamlarının kötü olduğunu öne sürdü. İşçiler, koronavirüs testi pozitif çıkanlar ile durumu şüpheli olanların aynı yerde tutulduklarını,ayrıca bu kişilerin aynı çatal kaşıkla aynı yerde yemek yiyip aynı tuvaletleri kullandıklarını söyledi.