Yusufeli Barajı'nda sona gelindi

Türkiye'deki en yüksek ve dünyanın da en yüksek üçüncü barajı olması planlanan Yusufeli Barajı, tamamlanmak için gün sayıyor. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak kabul edilen barajın yüksekliği 225 metreye ulaştı. Tamamlandıktan sonra 275 metre olması hedeflenen barajın yapımında son 0 metreye gelindiği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreye ulaşarak çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da üçüncü yüksek barajı olacak. Çalışmalarına devam edilen barajın kurulu gücünün 558 megavatı ve yıllık enerji üretiminin de 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulması bekleniyor.

Betonarme çalışmalarının planlandığı şekliyle devam ettiği belirtilen Yusufeli Barajı'nın inşaat bitince milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlanacağı hedefleniyor. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak.