Yusuke Chajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuke Chajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuke Chajima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuke Chajima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuke Chajima 20 Temmuz 1991 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 茶島 雄介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuke Chajima Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuke Chajima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2014 tarihinde katılmıştır. Yusuke Chajima'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuke Chajima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuke Chajima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuke Chajima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuke Chajima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Tokyo Gakugei

1 Şubat 2014 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2018 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2020 yılında Sanf. Hiroshima

Yusuke Chajima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuke Chajima şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sanfrecce Hiroshima Jr (-2003), Sanfrecce Hiroshima Jr Yth (2004-2006), Sanfrecce Hiroshima Yth (2007-2009), Tokyo Gakugei University (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.