Yusuke Machida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuke Machida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuke Machida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusuke Machida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusuke Machida 5 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 町田 雄亮 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusuke Machida Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Yusuke Machida'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yusuke Machida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusuke Machida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusuke Machida şuan Rissho University takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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