Yusuke Matsuo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuke Matsuo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuke Matsuo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuke Matsuo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuke Matsuo 23 Temmuz 1997 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松尾 佑介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuke Matsuo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Yusuke Matsuo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Westerlo futbol takımında oynamaktadır. KVC Westerlo takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusuke Matsuo'nin KVC Westerlo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuke Matsuo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuke Matsuo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuke Matsuo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuke Matsuo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Sendai Uni

21 Haziran 2019 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2020 yılında Sendai Uni

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

30 Ocak 2023 yılında KVC Westerlo

31 Aralık 2023 yılında Urawa Reds

Yusuke Matsuo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuke Matsuo şuan KVC Westerlo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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